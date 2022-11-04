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Армія рф має проблеми з постачанням важкої військової техніки, – ISW

Армія рф має проблеми з постачанням важкої військової техніки, – ISW

Російська армія продовжує стикатися з вираженими проблемами постачання важкої військової техніки.

Про це повідомляє  Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять дані Міністертва оборони Великої Британії, згідно з якими окупанти у середині жовтня втрачали понад 40 одиниць бронетехніки на день.

“Останніми тижнями РФ, ймовірно, вдалася до переговорів про постачання 100 танків і бронетехніки зі складів Білорусі”, – вказують фахівці.

Водночас, як інформує Генштаб ЗСУ, росіяни почали вилучати зі своїх сховищ військову техніку, яка не пройшла відповідного техобслуговування.

Агентство Телевидения Новости

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