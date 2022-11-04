ООН та USAID допоможуть Україні з мобільними котельнями і генераторами

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що провів зустріч з представниками ООН та USAID.

Про це йдеться у Telegram-каналі очільника уряду.

«Зима цього року буде однією з найскладніших. Працюємо з партнерами, щоб пройти її, подолавши всі виклики. Провели зустріч із представниками системи ООН та USAID», — зазначив Шмигаль.

Голова уряду розповів, що представникам міжнародних організацій передали потреби регіонів для проходження зимового періоду та потреби в гуманітарній допомозі.

«Розраховуємо, що ООН та USAID допоможуть у забезпеченні мобільними котельнями, генераторами, іншим обладнанням, зокрема для ремонту енергетичної інфраструктури. Домовилися організувати платформу та штаб для координації відповідних потреб», — наголосив Шмигаль.

Агентство Телевидения Новости