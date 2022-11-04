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Увага! Змінено дати відключення через ремонтні роботи у Холодногірському районі

Для безпечного виконання невідкладних ремонтних робіт на високовольтних лініях електропередачі у вівторок та середу, 8-9 листопада, з 8.00 до 16.00 буде знеструмлено частину споживачів Холодногірського району м. Харкова, а саме:       вул. Холодногірська,вулиці, прилеглі до станції метро “Холодна гора”,мікрорайон “Новий побут”.

Просимо жителів району звернути увагу на те, що анонсоване раніше відключення на 6 і 7 листопада скасовується!

Вибачте за тимчасові незручності, сповістили в Обленерго

Агентство Телевидения Новости

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