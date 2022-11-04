Бібліотека Короленко може втрати свої книги через агресію москви

Одна з найбільших бібліотек України і навіть Європи – Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка – гостро потребує допомоги.

13 березня, внаслідок дій російських окупантів, бібліотека імені Короленка була серйозно пошкоджена.

У будівлі бібліотеки потрощені вікна, пошкоджень зазнали два книгосховища, головний корпус та рояль, на якому грав композитор Сергій Рахманінов.Окрім того, у будівлі було пошкоджено вітражі.

Книжкові фонди на цей час у бібліотеці не пошкоджені, але через порушення температурного режиму це може статися.

«Обсяг фондів складає понад 7 мільйонів примірників документів різними мовами. Це фонд національного значення. І наша бібліотека сьогодні — це не тільки фонд, але і хаб цифрової освіти, 13 читальних залів, два інформаційних інтернет-центри, 12 клубів за інтересами», – зазначила директорка закладу.

Прикметно, що протягом своєї історії будівля книгозбірні бібліотеки вже була пошкоджена – її розбомбили під час Другої світової війни нацистські загарбники.

Опис закладу

Протягом існування на діяльності книгозбірні відбивалися особливості кожного історичного періоду, який переживала наша країна: зміни політичних режимів, голод, репресії та кадрові чистки, Друга світова війна та післявоєнна розруха, становлення держави як незалежної. Еволюціонували функції та завдання, розвивалася структура, зростали фонди. З плином часу, попри всі випробування, бібліотека завжди намагалася високо тримати планку любові до своїх читачів, серед яких видатні вчені, лауреати Нобелівської премії, письменники, митці, громадські діячі.

Наразі обсяг фондів бібліотеки складає 7 мільйонів примірників документів різними мовами. Це фонд національного значення, а також хаб цифрової освіти у Харкові.

Як допомогти?

Для реставрації фасаду будівлі, ремонту книгосховищ, стін, вікон, дверей тощо необхідно 128 мільйонів гривень.

Ця сума є можливою, якщо до її збору долучиться кожен із нас!

Стати патроном закладу чи задонатити будь-яку посильну для себе суму на його відновлення можна тут.

Агентство Телевидения Новости