Навчилися працювати в надзвичайних умовах: водоканал готує Салтівку до зими

Для пенсіонерки з Північної Салтівки це вже буде друга зима в умовах війни. Зараз в будинку є газ та електрика. Не вистачає тільки води.

Галина Андріївна

Я даже тут зимовала, отморозила пальцы. Ни света не было, ни воды. А потом появился свет, а у меня ничего нет электрического. Полиция привезла.

Новину про відновлення водопостачання жінка сприймає з недовірою. Питає, де буде вода – в квартирі чи в технічному крані на вулиці.

Валерій Харлан, нач. управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал»

Щас будем открывать воду по стоякам и смотреть – если вас заливать не будут, будем воду оставлять.

Окрім Галини Андріївни в під’їзді мешкає ще одна жінка. На три під’їзди – загалом близько десятка квартир, в яких хтось живе. Треба, щоб всі мешканці були з водою, кажуть в Харківводоканалі.

Валерій Харлан, нач. управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал»

Для этого мы сейчас меняем запорную арматуру на каждый стояк, чтоб было все отключаемо. На тех стояках, где людей нет – мы их закроем. Людей нет, стояки размерзлись. Мы ж не будем все квартиры вскрывать для замены стояков. Максимально собираем людей и включаем на сток воду. И если на верхних этажах льется – мы потом их будем отсекать. Тому небольшому количеству людей мы даем воду.

В МЖК Інтернаціоналіст ремонтна бригада усуває пошкодження, які обстрiли окупантів спричинили навесні.

Віталій Чупанін, нач. сл-би водопровідних мереж Київського р-ну

Массированно происходили обстрелы и было много попаданий в наружные сети водопроводных сетей. На данном участке была повреждена магистарль диаметром 150 мм, видно ее остатки тут.8 метров трубы повреждено, будем укладывать новую трубу. Работа усложнена тем, что при попадании снаряда в водопроводную сеть идет резонация и может повредить участок, который находится дальше в земле. И при включении мы можем обнаружить, что течет и следующий участок, поэтому приходится дальше раскапывать и менять еще следующий.

Мешканцям приватних будинків трохи легше, в тих, хто має власну свердловину та пічне опалення взагалі все гаразд.

Валентина

Ми уезжали на апрель, было тяжело. А так с мая живем, Милашка была одна на районе, а сейчас уже дети подъезжают. А так все замечательно. Но не хватает магазинов, садиков. Но мы адаптируемся, всем благодарны, здесь очень людям помогают. Мы сами справляемся, не берем гуманитарку, а так все нормально.

Під час постійних обстрілів комунальники навчилися працювати в надзвичайних умовах – ситуація змінювалася щодня.

Микола Завада, заст. директора по виробництву Комплексу «Харківводопостачання»

На сегодня у нас разработаны мероприятия альтернативных источников энергии. Для работы сооружений по очистке и подаче воды. Наши люди получили опыт работы, как реагировать в этих ситуациях. Уже на сегодня мы заменили 1700 м только тех участков, которые были разрушены от взрывов, а еще работаем над тем, что было косвенно задето. И отключения энергии влияют. Перепады, гидроудары, детонация, выход из строя опорной арматуры. Затрачиваются колоссальные усилия, чтобы восстановить. Где-то это выполняется как временное мероприятие и мы вернемся к нему, где-то капитально сделали. Но это сотни миллионов, чтобы привести в порядок хозяйство и чтобы работало все четко и надежно.

Ситуацію на водомережах комунальники називають стабільною. Якщо не буде нових руйнувань – місто перезимує.





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