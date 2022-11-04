Україна використовує військову допомогу доцільно, – Пентагон

Україна отримала військової допомоги на суму понад 40 млрд грн. Наскількі доцільно вона використовується контролюють партнери.

Сполучені Штати перевіряють запаси поставленої військової техніки в Україні. Міноборони США наразі не має доказів «переспрямування» американської допомоги.Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє AFP.Сполучені Штати виділили Україні військову допомогу майже на $18 млрд з того часу, як російські війська вторглися у країну в лютому.

«Невелика група, що складається зі співробітників посольства США в Києві та офісу аташе з питань оборони, за останні кілька місяців провела численні інспекції постачань американської допомоги у сфері безпеки у різних місцях в Україні», – сказав Райдер.

«Ці об’єкти не розташовані поблизу лінії фронту», – сказав Райдер, додавши, що «перевірки не є реакцією – у нас немає доказів поширеного переспрямування американської допомоги у сфері безпеки в Україні».

У липні конгресвумен-республіканка Вікторія Спартц заявила, що США нібито сумніваються, що їхня допомога доходить до ЗСУ повною мірою і що зброя «може опинитися в росії чи Сирії».

Українська влада запевнила, що контролює західну зброю, а чутки про інше – російська пропаганда. У Держдепі заявили, що впевнені в уряді України, в ЄС також відкинули звинувачення, а РНБО та МО оголосили про запуск системи моніторингу постачання.

Раніше ми писали, що майже три чверті американців вважають, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, незважаючи на погрози росії щодо використання ядерної зброї.

Також нагадаємо, що Міноборони Італії готує п’ятий пакет військової допомоги до відправки в Україну. Очікується, що указ буде підписано до кінця цього тижня.

Литва закупить для українських бійців 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate. Для цього литовці зібрали понад 1 млн євро.

Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС, заявив, що загальна військова допомога Україні, яку надав блок, уже становить 22 мільярди євро.

Про це він сказав перед зустріччю міністрів закордонних справ “Групи семи” в Німеччині в четвер, пише “Європейська правда”.

“Європейський Союз вже виділив 22 мільярди євро на підтримку України – 22 мільярди євро. І я не враховую тут військову підтримку, яка надається на двосторонній основі державами-членами”, – зазначив він.

Топ-дипломат ЄС уточнив, що до названої ним суми входять 3 мільярди євро, виділені через Європейський інструмент забезпечення миру, а решта 19 мільярдів були виділені ЄС та державами-членами для фінансової, економічної підтримки України.

Агентство Телевидения Новости