Вночі рашистскі ракети влучили на території сільгосппідприємств

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 листопада близько 3:30 ночі окупанти завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району.

Ракети влучили на території двох сільськогосподарських підприємств: пошкоджено елеватори.

Попередньо, російські військові обстріляли населений пункт ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Прокурори спільно зі слідчими зафіксували наслідки обстрілу та вилучили докази збройної агресії РФ.

Агентство Телевидения Новости