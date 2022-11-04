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Вночі рашистскі ракети влучили на території сільгосппідприємств

Вночі рашистскі ракети влучили на території сільгосппідприємств

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 листопада близько 3:30 ночі окупанти завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району.

Ракети влучили на території двох сільськогосподарських підприємств: пошкоджено елеватори.

Попередньо, російські військові обстріляли населений пункт ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Прокурори спільно зі слідчими зафіксували наслідки обстрілу та вилучили докази збройної агресії РФ.

Агентство Телевидения Новости

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