Графік віялових відключень на Харківщине на наступний тиждень

Харківобленерго опублікувало новий графік погодинних відключень Харкова та області на наступний тиждень.

Графік опубліковано на сайті енергокомпанії.

Спираючись на обмеження, які запровадили енергетики, максимальна відсутність світла за конкретною адресою буде становити три години. Електрику в різні часові проміжки в Харкові й області будуть вимикати у період 7:00 до 21:00. Всього визначено 12 черг відключення.

Своєю чергою у Харківобленерго попередили, що графіки можуть змінюватися через російські обстріли.

«Просимо наших споживачів з розумінням поставитися до можливих відхилень у відключеннях. Все це обумовлено агресією з боку російської федерації та її атаками на енергетичні об’єкти України», — пояснили в обленерго.

З графіком можна ознайомитися за посиланням.

Агентство Телевидения Новости