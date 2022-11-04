В Україні знову почнуть роздавати житло ветеранам: коли можна отримати

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна повідомила, що в Україні наступного року відновлять програму забезпечення житлом ветеранів.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Соціальній інформаційній платформі.

Так, за словами Лапутіної, незважаючи на те, що на цей рік було передбачено виділення на цю програму 5,5 млрд гривень, через повномасштабну війну кошти перенаправили на оборону. У зв’язку з цим у держбюджеті на 2023 рік на реалізацію програми передбачено аналогічну суму.

У цьому термін використання виділених коштів продовжили. Таким чином, придбати житло можна буде протягом усього періоду дії військового стану та протягом півроку після його припинення чи скасування.

До того ж, ветерани, внутрішньо переміщені особи, зможуть придбати житло за субвенцією у будь-якому регіоні України.

Агентство Телевидения Новости