В Харкові арештовано корпоративні права підприємств, власниками яких є росіяни, на суму 16,7 млн грн

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, акціонерне товариство, основним видом діяльності якого є виробництво машин і устаткування, має власника пакету акцій – підприємство, опосередкованим власником якого є резидент російської федерації. Частка вказаного підприємства у статутному капіталі товариства складає понад 15%, що в грошовому еквіваленті дорівнює 16,2 млн грн.

Також встановлено, що серед засновників харківського ТОВ, яке спеціалізується на виробництві продуктів нафтоперероблення, є громадянин рф. Його частка в статутному капіталі ТОВ складає 50% – у грошовому еквіваленті це відповідає сумі в 500 тис. грн.

Оскільки діяльність зазначених підприємств може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, прокурор звернувся з відповідними клопотаннями до суду.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Заходи щодо арешту корпоративних прав компаній, пов’язаних з рф, проводились за активного сприяння та оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Також тривають заходи щодо встановлення інших активів, об’єктів нерухомості, корпоративних прав та майна, що належить безпосередньо або через афілійованих осіб рф та її резидентам.

Агентство Телевидения Новости