Мінекономіки очікує приблизно 2,6 млн безробітних до кінця 2022 року

Міністерство економіки очікує, що до кінця 2022 року в Україні буде приблизно 2,6 мільйона безробітних, що майже вдвічі більше, ніж у 2021-му.

Про це розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі «Українського радіо», пише Громадське.

За її словами, міністерство відстежує як зареєстроване в центрі зайнятості безробіття, так і загальне. Наразі в центрі зайнятості зареєстрована 241 тисяча безробітних – це ті, які стали на облік. Станом на 23 лютого таких було 317 тисяч людей. Число зменшилось, бо люди виїхали за кордон, перебувають на тимчасово окупованих територіях тощо.

Однак із літа, за словами Бережної, кількість безробітних почала збільшуватися. Про це свідчить те, що пропозиція на ринку праці менша, ніж це було торік: нині в центрі зайнятості зареєстрована 31 тисяча вакансій, а у 2021-му в цей час їх було 70 тисяч.

«Зараз на робоче місце претендує 8 безробітних, а торік у цей самий період на одне робоче місце претендували 4 особи», – розповіла заступниця міністра.

Дані з центру зайнятості показують лише кількість людей, які стали на облік. Щоб отримати фактичну кількість безробітних, Мінекономіки провело моделювання. Так, до кінця року очікується приблизно 2,6 мільйона безробітних. У 2021 році було 1,7 мільйона безробітних.

Які вакансії найпопулярніші?

За словами Бережної, найбільше вакансій подають підприємства, які складають частку переробної промисловості, які зайняті в торгівлі, в освіті, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги.

Як і до 24 лютого, зараз подається найбільше вакансій для працевлаштування робітників з обслуговування та експлуатації устаткування та машин – водіїв та токарів; кваліфікованих робітників з інструментом – швачок, пекарів, малярів, слюсарів-сантехніків.

Платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот» повідомляє, що на сервісі work.ua наразі є 53 997 вакансій. Загалом у жовтні з’явилося 456 246 резюме. Це на 17% більше, ніж за відповідний період торік.

Найменша конкуренція за відгуками на вакансії серед ендокринологів, кардіологів, гірників та офтальмохірургів. Найбільша – серед ретушерів, вебдизайнерів, адміністраторів салону краси, СПА та масажу, відеомонтажерів, адміністраторів офісу та верстальників.

Агентство Телевидения Новости