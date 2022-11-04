В Мартовій облаштовують міст на Печенізькому водосховищі

Через напад росії на Україну в Харківській області було зруйновано 24 мости, ремонтні роботи тривають.

Облаштовано переправу через Сіверський Донець в обхід зруйнованого мосту в Ізюмі, повідомив радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Це важливий логістичний маршрут для відновлення регіону та транспортне сполучення між Харківщиною та Донеччиною.

В селі Мартове вже облаштовують міст на Печенізькому водосховищі. Його зруйнували російські війська під час відступу.

Це так само важливий об‘єкт для життя громади – постачання гуманітарної та медичної допомоги».

Агентство Телевидения Новости