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В Мартовій облаштовують міст на Печенізькому водосховищі

В Мартовій облаштовують міст на Печенізькому водосховищі

Через напад росії на Україну в Харківській області було зруйновано 24 мости, ремонтні роботи тривають.

Облаштовано переправу через Сіверський Донець в обхід зруйнованого мосту в Ізюмі, повідомив радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Це важливий логістичний маршрут для відновлення регіону та транспортне сполучення між Харківщиною та Донеччиною.

В селі Мартове вже облаштовують міст на Печенізькому водосховищі. Його зруйнували російські війська під час відступу.

Це так само важливий об‘єкт для життя громади – постачання гуманітарної та медичної допомоги».

Агентство Телевидения Новости

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