3 ракетних, 5 авіаційних ударів та 2 обстріли з РСЗВ: протягом доби окупанти обстрілювали чотири регіони

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 4 листопада. 254 доба війни.

Протягом доби російські окупанти завдали 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили 2 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали населені пункти Львівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, такі дії можливі і з території республіки білорусь.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бологівка, Стельмахівка, Вовчанські Хутори, Глибоке, Дворічна, Зелене, Гатище та Чугунівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти з артилерії різних типів обстрілювали населені пункти Новоєгорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Ведмеже та Білогорівка.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу чотири удари. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА Shahed-136.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління ворога, п’ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та низку інших важливих військових об’єктів противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости