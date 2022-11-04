Під час місячника добровільної здачі зброї поліція вилучила на Харківщині ящик з боєприпасами

Під час стабілізаційних заходів в селі Борівське до поліції звернувся місцевий мешканець. Чоловік дізнався про місячник добровільної здачі зброї, що розпочався на Харківщині 1 листопада та вирішив здати знайдені боєприпаси до поліції.

За словами чоловіка, у посадці в селі Михайлівка він знайшов 6 пострілів до гранатомета РПГ-7 та сховав ящик. Правоохоронці вилучили боєприпаси.

В поліції нагадують, що кожен громадянин може здати нелегальну зброю та боєприпаси до підрозділів поліції до 30 листопада 2022 року.

Громадяни, які упродовж листопада добровільно звернуться до поліції та здадуть незареєстровану зброю, боєприпаси та спецзасоби, будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

З питань добровільної здачі зброї можна звернутися до територіальних підрозділів поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости