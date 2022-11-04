Обійняла посаду «начальниці відділу освіти» у Балаклійській громаді при окупантах: підозрюється місцева мешканка
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 45-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у Балаклії місцева мешканка добровільно погодилась працювати на окупаційну адміністрацію. Так, у травні вона обійняла посаду «начальника відділу освіти Балаклійського ТУ Ізюмського району Харківської області». Колаборантка навіть уклала псевдотрудовий договір з так званим «головою тимчасової ВЦА м. Балаклія».
«Начальниця» виконувала цілу низку функцій:
– здійснювала керівництво діяльністю відділу;
– брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади;
– видавала накази про прийняття працівників на роботу;
– укладала трудові договори з працівниками;
– організовувала та проводила колективні наради;
– надавала вказівки працівникам навчальних закладів щодо виконання робіт;
– складала табелі обліку робочого часу працівників відділу, навчальних закладів та відомості про нарахування заробітної плати у російських рублях.
Правоохоронці викрили колаборантку. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводить СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.