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Обійняла посаду «начальниці відділу освіти» у Балаклійській громаді при окупантах: підозрюється місцева мешканка

Обійняла посаду «начальниці відділу освіти» у Балаклійській громаді при окупантах: підозрюється місцева мешканка

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 45-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у Балаклії місцева мешканка добровільно погодилась працювати на окупаційну адміністрацію. Так, у травні вона обійняла посаду «начальника відділу освіти Балаклійського ТУ Ізюмського району Харківської області». Колаборантка навіть уклала псевдотрудовий договір з так званим «головою тимчасової ВЦА м. Балаклія».

«Начальниця» виконувала цілу низку функцій:

– здійснювала керівництво діяльністю відділу;

– брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади;

– видавала накази про прийняття працівників на роботу;

– укладала трудові договори з працівниками;

– організовувала та проводила колективні наради;

– надавала вказівки працівникам навчальних закладів щодо виконання робіт;

– складала табелі обліку робочого часу працівників відділу, навчальних закладів та відомості про нарахування заробітної плати у російських рублях.

Правоохоронці викрили колаборантку. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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