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У Вовчанську припинено постачання газу з території росії
У Вовчанську котельні зможуть запустити на альтернативному паливі: газопостачання, яке постачалося транзитом з території рф, припинено.
Про це повідомили в ХОВА. «Наразі розв’язуємо питання щодо підключення житлових будинків до централізованого опалення у Вовчанську, оскільки через постійні обстріли люди поступово виїздять, – відзначив Олег Синєгубов. – З 17 тисяч людей, за попередніми даними, там залишилося 4 тисячі. Місцевим жителям пропонуємо евакуацію. Готові надати тимчасове житло у місті Харків за рахунок гуртожитків закладів освіти».