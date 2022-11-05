В ООН рф визнала сама себе неонацистською державою-завойовницею, – результати голосування

Росія в ООН проголосувала за резолюцію із засудженням самої себе. Про це повідомив у Twitter постійний представник України при ООН Сергій Кислиця 4 листопада.

“Із 2005-го щороку РФ ставить на голосування маніпулятивну резолюцію про боротьбу з неонацизмом у світі. Сьогодні догралася: в її ж резолюцію ми вставили поправку: “РФ намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму”. Чорна п’ятниця РФ в ООН”, – написав дипломат.

Він зазначив, що постійний представник РФ в ООН Василь Небензя проголосував за резолюцію, в якій міститься текст: “РФ намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито для знищення неонацизму; свідоме використання неонацизму для виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні спроби боротьби з неонацизмом”.

“Цікаво, скільки російських ЗМІ напишуть про епічне голосування Небензі за текст із включеним засудженням Росії і згадкою про її територіальну агресію проти України? Кидайте лінки, якщо побачите “чесні” російські ЗМІ”, – написав Кислиця.

Резолюцію підтримало 105 країн, 52 проголосували проти, 15 утрималися.

Агентство Телевидения Новости