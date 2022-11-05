Синоптики спрогнозували, коли в Україні випаде перший сніг

За прогнозами синоптиків, снігу в Україні варто очікувати вже у листопаді, проте він буде мокрим та незначним, тому навряд чи протримається довго.

Про це у коментарі 24 каналу розповів голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

“Зовсім не виключають, що у листопаді випаде сніг. Імовірність – велика. Але переважно це мокрий сніг, який, як правило, не лежить”, – сказав головний синоптик країни.

Зазначимо, що у Карпатах перший сніг випав кілька тижнів тому і не виключено, що у листопаді сніговий покрив у горах буде більшим. При цьому випадання снігу в Карпатах нестиме за собою похолодання в інших областях.

При цьому Кульбіда зазначив, що перші денні морози на рівні -2-3 градуси прийдуть не раніше грудня. А нічні морози очікують наприкінці листопада.

На думку синоптиків, зима 22/23 буде рекордно теплою та сухою. Морозні та снігові періоди будуть короткими – від одного до двох тижнів, а морозів на рівні до -25 варто очікувати не раніше січня та лютого.

Агентство Телевидения Новости