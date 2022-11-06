На Харківщині окупанти обстрілювали 12 населених пунктів, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 листопада. 256 доба війни.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Зибине Харківської області, Білогорівка на Луганщині; Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар’їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Бологівка, Бударки, Зибине, Красне, Одноробівка, Охрімівка, Стариця, Стрілеча та Уди Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали населені пункти Берестове, Вишневе, Котлярівка Харківської області, Невське на Луганщині та Лиман і Торське Донецької області.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 7 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БпЛА.

Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости