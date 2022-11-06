В центрі Харкова горіла квартира: двоє постраждалих

За добу з 5 по 6 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїзди, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.

Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

На одній з пожеж, що виникла через власну необережність господаря, згорів приватний будинок, сам 52-річний чоловік загинув. Подія трапилась о 21:25. Площа пожежі склала 80 кв. м. З нею боролись рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вони локалізували вогонь о 21:52 та ліквідували його о 01:50.

О 04:48 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що трапилась у Київському районі Харкова на вул. Пушкінській, 18. Горіла квартира на 4-му поверсі 6-типоверхового житлового будинку. На момент прибуття рятувальників 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини вогонь встиг охопити площу у 20 кв. м. Виникло сильне задимлення. Тому з верхніх поверхів рятувальникам довелось евакуювати 10 мешканців. В результаті пожежі постраждало 2 людей: 57-річний чоловік та 64-річна жінка. О 05:22 відбулась локалізація вогню, о 06:31 — повна його ліквідація. Працювали 2 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 2241 вибухонебезпечний предмет.

Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та селища Шевченкове рятувальники доставили понад 30 тон питної води.

Агентство Телевидения Новости