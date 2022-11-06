Окупанти пішли у наступ в Чугуївському районі: зазнали втрат та відступили

Протягом доби ворог продовжував обстріли територій Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини, прилеглих до лінії зіткнення та кордону з рф.

Минулої доби випадків отримання цивільними поранень внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано, повідомили в ХОВА.

У Вовчанську по медичну допомогу звернулася 58-річна жінка, що отримала поранення напередодні.

Триває гуманітарне розмінування звільнених територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 2241 вибухонебезпечний предмет.

На лінії зіткнення наші військові продовжують чинити ефективний спротив окупантам. Ворог намагався йти в наступ в районі населеного пункту Зибине Чугуївського району, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.

Агентство Телевидения Новости