На Харківщині піротехніки ліквідували понад 2️000 одиниць вибухонебезпечних предметів

Протягом минулої доби 30 піротехнічних підрозділів ДСНС продовжували гуманітарне розмінування деокупованих територій. Працювали 158 піротехніків та 58 одиниць техніки. Ними обстежено та очищено територію загальною площею понад 10 га, вилучено та знешкоджено 2241 вибухонебезпечний предмет. Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на розмінування об’єктів критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення, а також перевірка приватного житлового сектору у Харківському, Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Так піротехніки за минулий день обстежили біля понад 4 км ліній електропередач та 2,3 км автомобільних доріг.

До очищення звільнених територій від ворожих мін та боєприпасів залучена машина механізованого розмінування Armtrac-400. Це британська машина, яка призначена саме для гуманітарного розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій та дозволяє більш безпечно та ефективно проводити розмінувальні роботи. За її технічними характеристиками вона здатна перемелювати міни на глибині до 50 сантиметрів, рухаючись зі швидкістю 2 кілометри за годину і охоплюючи ширину проходу в 3 метри.

Загалом з 8 вересня по 06 листопада на деокупованій території Харківщини обстежено 1422 га місцевості, 196 км автомобільних доріг, 389 км ліній електропередач, 131 км залізничних колій та 178 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 37915 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости