Російським військовим не вдалося знищити жодну з установок HIMARS

На сьогоднішній день росія не змогла знищити жодної з пускових установок HIMARS. Про це пише американське видання Politico з посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства оборони, який побажав залишитися анонімним, щоб дати відверті оцінки війни в Україні, повідомляє Суспільне.

Ракетно-артилерійські системи високої мобільності HIMARS змінили правила гри для Києва. Однак Україні все ще потрібна значна кількість артилерії для майбутнього бою, додав чиновник. За його словами, показники споживання у цій війні високі: Україна щодня випускає 4-7 тисяч артилерійських снарядів, а росія – 20 тисяч.

«Протягом зимових місяців фронт, ймовірно, стабілізується навколо Харкова та Бахмута, але все ще неясно, чим закінчаться бої навколо Херсона, перш ніж погода зупинить бої», – сказав чиновник.

За його словами, ситуація із Херсоном може визначитись у найближчі два-три тижні. Але навесні боротьба тільки посилиться, додав представник Міноборони США.

«Деякі офіційні особи США сумніваються, чи зможе Україна досягти своєї кінцевої мети вигнання російських військ з усієї окупованої України, включаючи Крим», – сказав чиновник.

Зараз Україна має 20 американських реактивних артилерійських систем M142 HIMARS. Також США нададуть Україні ще 18 високомобільних артилерійських ракетних систем разом із боєприпасами. Їх передадуть їх протягом кількох років.

Агентство Телевидения Новости