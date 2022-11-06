В центрі Харкова невідомі розмалювали Пушкіна нецензурними словами

Вночі з 5 на 6 листопада на постаменті пам’ятника Пушкіна невідоми червоною фарбою нанесли нецензурні надписи. Про це повідомив координатор намету «Все для перемоги» Борис Редін.

Зранку комунальники намагалися відчистити постамент

Як повідомляє Суспільне, це вже друга спроба зіпсувати пам’ятник за півтора місяця. Передати пам’ятник на зберігання до музею та замінити топоніми, пов’язані з Пушкіним та іншими діячами, не пов’язаними безпосередньо з Харковом та Україною, публічно пропонувала міській владі громадськість. Харківський міський голова Ігор Терехов пропозицію щодо Пушкіна відкинув.

Агентство Телевидения Новости