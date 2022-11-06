В Дергачах потепліло: запущено центральну котельню, пенсіонери отримують дрова

Пенсіонери з Дергачів отримують гуманітарну допомогу – на подвір’ї розвантажили машину дров. Радіють – нарешті в хаті буде тепло.

Ганна

Одяг теплий, ковдри, виживаємо. Нормально, виживаємо, а тепер будемо пічку топити і буде гарно. Ну такі дрібниці. Трохи шифер побило, нормально більш-менш. То не страшно. Страшне там у людей хати побило зовсім. Там далі, в кіці села – там 16 домів, люди зовсім залишилися без житла.

Чоловік Ганни показує, де в будинку встановлено не новий, але робочий котел. Тут і зігрівалися і ночували під час бомбардувань.

Віталій Тарасович

Зараз останній тиждень-два – нормально. А перед цим дуже часто. І ночували тут, були прильоти. На городі побило яблуні, забори. А перший був в березні – у сусідів газ перебило. Якась касета, 3-4 дома накрило.

Котельня, яка обігріває центральну частину Дергачів, вже в роботі. Приміщення та обладнання сильно постраждали під час обстрілів, але до початку зими все ж таки вдалося все полагодити.

Дмитро

Конечно, дуже важко було. Але нічого, потихеньку. Той поміг, той поміг – і воно получилось. Лікарня в першу чергу. А там де скажуть – там і будемо підводити.

Тетяна Романович, директор КП «Постачальник послуг» Дергачівської міськради

Пошкодження були великі. На цьому місці стояли котли і були вони дуже зруйновані. Намагалися якнайшвидше придбати котел. Наша котельня забезпечує дуже багато соцсфери – первинна медицина, поліція, вечірня школа, будинок культури, адмінбудівлі.

У якості палива використовують дрова, які збирають під час розчищення лісосмуг.

Во-первых, это санитарная очистка леса. А то, что остается, дрова – населению, кто не может себе позволить дрова заготавливаем. Администрация города помогает людям с дровами. А эти ветки потом через дробилку – на отопление города, больниц, школ. Помогаем городу.

В’ячеслав Задоренко, голова Дергачівської військової міської адм-ції

Багато дерев, які були пошкоджені під час бойових дій снарядами. Проводиться санітарна очистка, заготовлюється сировина для комунальних підприємств, які перейшли на твердопаливні котли. Дергачівська громада є фронтовою, потужні підприємства не працюють, фермерські господарства не засіяли врожай, гроші в бюджет не надходять, приходиться з газових котельнь перевлаштовуватися на твердопаливні. Ми прийняли програму по очищенню лусосмуг, наводимо порядок в посадках, заготовлюємо дрова для державних закладів, лікарні, а також допомагаємо малозабезпеченим родинам, які потребують цієї допомоги.

В першу чергу дровами мають бути забезпечені багатодітні родини, люди з інвалідністю та одинокі пенсіонери. В найбільш постраждалі населені пункти планують завозити твердопаливні котли, які громада отримала у якості гуманітарної допомоги.

В’ячеслав Задоренко, голова Дергачівської військової міської адм-ції

Для таких незахищених верств населення, щоб взимку вони могли забезпечити себе теплом. Котли будуть видаватися тільки в ті населені пункти, де неможливо відновити газопостачання. Це для тих людей, які будуть проживати взимку в цих населених пунктах. Є села, де дуже зруйновані електромережі і газопроводи. Найгірша ситуація в селищах Прудянка, Цупівка, Токарівка, Великі і Малі Проходи. Це найбільш зруйновані населені пункти.

Забезпечити дровами усіх, хто цього потребує, самотужки місцева влада не в змозі. Тож чекають на отримання деревини за програмою уряду.





Агентство Телевидения Новости