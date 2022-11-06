Авіація Сил оборони протягом доби завдала 18 ударів по ворогу: що знищено

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 6 листопада. 256 доба війни.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 3 авіаційних удари, здійснив понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони 7 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської та Сумської областей.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти з артилерії різних типів обстрілювали населені пункти Невське, Білогорівка та Площанка.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони окупантів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 БпЛА.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за добу уразили 2 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та низку інших важливих військових об’єктів противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости