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В Куп’янському районі снаряд влучив в автівку: водія доставили в лікарню

В Куп’янському районі снаряд влучив в автівку: водія доставили в лікарню

Сьогодні, 6 листопада, протитанковий снаряд влучив в автомобіль ВАЗ 2106. Водій, 45-річний мешканець Куп’янського району, їхав додому, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області. Чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події та зібрала речові докази.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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