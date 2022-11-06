Куп‘янська наступальна операція: працює KRAKEN (відео)

В ході деокупації Харківщини спецпідрозділом KRAKEN було звільнено низку населених пунктів: Куп’янськ (лівий берег), Подоли, Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоосинове, Глушківка, Колісниківка.

Внаслідок злагоджених дій підрозділом було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста та створити плацдарм для суміжних підрозділів.

Силами української армії були частково знищені та відкинуті російські підрозділи:

– 27 ОМСБр 1 танкової армії

– 55 ОМСБр

– 200 ОМСБр

– 61 ОБрМП

– ЧВК «Вагнер»

– Загони БАРС

Наступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола.

Агентство Телевидения Новости