Куп‘янська наступальна операція: працює KRAKEN (відео)
В ході деокупації Харківщини спецпідрозділом KRAKEN було звільнено низку населених пунктів: Куп’янськ (лівий берег), Подоли, Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Новоосинове, Глушківка, Колісниківка.
Внаслідок злагоджених дій підрозділом було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста та створити плацдарм для суміжних підрозділів.
Силами української армії були частково знищені та відкинуті російські підрозділи:
– 27 ОМСБр 1 танкової армії
– 55 ОМСБр
– 200 ОМСБр
– 61 ОБрМП
– ЧВК «Вагнер»
– Загони БАРС
Наступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскола.