Обстріл Дворічної: горів приватний будинок

Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли з танків та артилерії населених пунктів Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф.

В смт Дворічна внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа в будинку, без постраждалих.

У Куп’янському районі російський протитанковий снаряд влучив у цивільний автомобіль, що їхав дорогою між населеними пунктами. 45-річний водій авто госпіталізований з пораненнями.

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування звільнених територій. За минулу добу знешкоджено 352 вибухонебезпечних предмети.

На лінії зіткнення ворог намагається утримати ті території Харківщини, які ще залишаються під його контролем. Наші військові ведуть бої та завдають окупантам вогневого ураження.

Агентство Телевидения Новости