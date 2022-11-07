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До кінця доби в Харкові та області планово відключатимуть електроенергію

До кінця доби в Харкові та області планово відключатимуть електроенергію

Енергомережа країни ще досі не може відновити повноцінну роботу після терористичних атак росії. В частині регіонів доводиться запроваджувати відключення, щоб уникнути перевантаження високовольтної інфраструктури, повідомляє Укренерго.

З 6:00 і до кінця доби будуть активними графіки планових відключень м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

«Області, які потерпатимуть від відключень ніхто не обирав – це наслідок руйнувань енергетичної інфраструктури після атак ракет та дронів. Нагадаємо, що об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10-го, 11-го, 17-го, 22 жовтня та 2 листопада.

Будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх будуть запроваджувати обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше.

Енергетики роблять все можливе, щоб зменшити кількість і тривалість відключень, ми ремонтуємо мережі без зупинок та вихідних. Ми сподіваємося на ваше розуміння і допомогу. 

Заощадливе споживання електроенергії допоможе втримати баланс в енергосистемі та не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження».

Агентство Телевидения Новости

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