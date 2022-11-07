Під час окупації Ізюмщини російські військові розстріляли впритул машини з цивільними: прокурори встановили жертву трагедії

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За попередньою версією слідства, 16 квітня мешканці села Співаківка Ізюмського району на трьох автівках намагались евакуюватись із зони бойових дій. Одній машині вдалось виїхати, дві інші російські військові розстріляли впритул при виїзді із села. Попередньо, окупанти вели обстріл з автоматичної вогнепальної зброї – автоматів та кулеметів.

6 листопада слідчо-прокурорська група ексгумувала труп 37-річного чоловіка – водія однієї з автівок. При його поверхневому огляді встановлено 4 кульових поранення: три в спину та ще одне – в область тазу. Наразі тіло загиблого чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Чотирьох людей врятували мешканці села, надавши їм медичну допомогу. Наразі встановлюються всі жертви від чергового злочину окупантів.

Слідчі дії проводились спільно зі співробітниками СУ та Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости