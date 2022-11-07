За добу відбито атаки окупантів на 8 населених пунктів на Донеччині та Луганщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 7 листопада. 257 доба війни.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

На Слобожанському напрямку з танків та всього спектру артилерії ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Вовчанськ, Стельмахівка, Берестове, Огірцеве та Стрілеча.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти з артилерії різних типів обстрілювали населені пункти Серебрянка, Невське, Макіївка, Білогорівка, Площанка, Спірне та Верхньокам’янське.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 22 удари. Під ураження потрапили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БпЛА.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости