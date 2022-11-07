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Росія може подвоїти атаки по Україні після отримання ракет з Ірану – ГУР

Росія може подвоїти атаки по Україні після отримання ракет з Ірану – ГУР

Країна-терорист використала близько 80 відсотків своїх сучасних ракет. Зокрема у загарбників лишилося близько 120 «Іскандерів». Про це розповів представник Головного управління розвідки українського міністерства оборони Вадим Скібіцький, пише 5 Канал.

Оскільки запаси рф поповнюються іранцями, країна-агресор може подвоїти свої атаки.

Натомість росіяни намагаються поповнити своїх запаси іранським озброєнням. В Ірану кремль планує закупити балістичні ракети Фатех-110 і Зульфікар. Їх мають відправити повітрям до Криму та морем до російських портів на Каспійському морі. Домовленості між країнами вже досягнуті, кажуть у ГУР.

Скібіцький зазначає, що Україна не має ефективного захисту від іранських ракет, тому потребує сучасних систем ППО.

Він повідомив, що у жовтні росіяни випустили 25 «Іскандерів» по Україні, а ЗСУ змогли збити лише три. Поки що використання росією таких ракет стримувалося лише дефіцитом.

Нагадаємо, Іран планує відправити до росії нову партію бойових безпілотників, а також нові системи балістичних ракет для використання в Україні.

Агентство Телевидения Новости

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