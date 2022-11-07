Російські кораблі з Владивостока, які мали обстрілювати Україну, повертаються місць базування

Туреччина не дозволила російським кораблям Тихоокеанського флоту перетнути протоку Босфор і увійти у Чорне море, щоб атакувати Україну. Після дев’яти місяців очікування кораблі рф почали повертатися назад на Далекий Схід.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, пише ТСН.

За його інформацією, ракетний крейсер Тихоокеанськогофлоту рф «Варяг» і великий протичовновий корабель «Адмірал Трібуц» 6 литопада були помічені в Сингапурській протоці на шляху до місця базування у Владивосток.

У Середземному морі судна пробули від 2 лютого 2022 року. Кораблі готувалися йти в Чорне море, щоб обстрілювати українські землі.

«Бачите літери Z та V на трубах? Це, як в старому анекдоті: «Нє прігоділось»… І все через Туреччину з її протоками. А очікували 9 місяців…. Втомилися, ремонтуватися не було де, екіпажі здичавіли», – зазначив Клименко.

Фото російських кораблів опублікували у твіттері Straits Sights.

Раніше повідомлялося, що РФ тримає 5 ракетоносіїв у Середземному морі.

Втрати ворожого флоту

Нагадаємо, на крейсері “Москва” 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет “Нептун”. Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас. 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер “Москва” потонув під час шторму в Чорному морі.

У Пентагоні натомість підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет.

Аж через сім місяців “суд” в окупованому Севастополі визнав загиблими майже два десятки моряків крейсера “Москва”.

У червні російський буксир “Васілій Бех” затонув після точного удару ЗСУ.

29 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада міста повідомила, що нібито Чорноморський флот РФ “відбивав атаку безпілотників” над Севастопольською бухтою. Внаслідок атаки було уражено щонайменше 3 російські кораблі.

Після цього Росія перевела всі свої підводні човни з Криму до Краснодарського краю через страх перед ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости