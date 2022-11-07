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До України прибули системи ППО NASAMS та Apside, – Міноборони

До України прибули системи ППО NASAMS та Apside, – Міноборони

Міжнародні партнери передали Україні системи ППО NASAMS та Apside і вони вже прибули до України. Про це повідомляє Міноборони України.

«ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну. Ця зброя значно посилить ЗСУ і зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США», – йдеться в повідомленні.

Також про новий пакет військової допомоги Україні на 120 млн євро нещодавно оголосили Нідерланди. У переліку є танки Т-72.

Агентство Телевидения Новости

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