Оптові ціни на яйця знизилися на 10%, – Мінагрополітики

Оптові ціни на яйця в Україні знизилися на 10% після стрімкого зростання в жовтні. Про це під час телемарафону сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

“Дисбаланс з яйцями був пов’язаний з кількома факторами в тому числі дуже низьким попитом влітку. Багато українців потім повернулося додому і виник цей дисбаланс. Виробники уже заклали суттєве збільшення поголів’я, але цей процес триває до 5 місяців від закладки до процесу, коли курка починає повноцінно нестися. Тому було зростання цін. Поки що роздрібні ціни залишаються високими, але оптові ціни вже цього тижня знизилися на 10%”, – сказав Висоцький в ефірі телемарафону 7 листопада.

За його словами, через те, що тренд на оптовому ринку пішов вниз, зниження цін відчують і споживачі. А згодом ціна взагалі повернеться до ринково обгрунтованої.

Нагадаємо, у вересні найбільше (на 22,7%) подорожчали саме яйця. Якщо в серпні десяток яєць коштував близько 30 грн, в вересні близько 40 грн, то в жовтні їх вартість становить вже від 48 грн за 10 штук, а подекуди ціна сягає позначки 60-75 гривень.

Агентство Телевидения Новости