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У Харкові пропонують назвати вулицю на честь загиблого лідера “Фрайкора”

З ініціативою надати ім’я Героя України, командира “Фрайкора” Георгія Тарасенка одній з міських вулиць виступив депутат Харківської облради, учасник Харківської топонімічної групи Сергій Жуков.

“Герой України Георгій Тарасенко заслуговує на те, щоб на його честь назвали вулицю в Харкові!” – написав він у фейсбуці Харківської топонімічної групи.

Лідер добровольчого підрозділу “Фрайкор” 25-річний Георгій Тарасенко загинув у березні 2022 року у бою за село Мала Рогань під Харковом. Тарасенко був учасником Революції Гідності та протистояв так званій “русской весне” в Харкові у 2014 році. На фронт він вирушив у тому ж році – тобто у віці 17 років. “Фрайкор” створив та очолив у 2017-му. З перших днів повномасштабного вторгнення добровольці під командуванням Георгія Тарасенка захищали Харків. 17 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ, яким надав Георгію Тарасенку звання Герой України посмертно.

Агентство Телевидения Новости

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