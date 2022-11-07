Помер адвокат Кернеса Олександр Гунченко

Пішов з життя харківський адвокат Олександр Гунченко. Він представляв інтереси потерпілих і обвинувачених у багатьох резонансних процесах у Харкові. Був адвокатом Геннадія Кернеса.

Про смерть Гунченка повідомив його колега Максим Журавльов, а також Рада адвокатів Харківської області, пише Суспільне

“Вчора, 06 листопада 2022 року, обірвалося життя талановитого адвоката, без перебільшення справжнього майстра своєї справи, чуйної та доброї людини, чоловіка та батька, кандидата юридичних наук, заступника голови Ради адвокатів Харківської області Гунченка Олександра Вадимовича”, — повідомили в організації.

Олександру Гунченку було 52 роки. Він закінчив юракадемію (нині університет) ім. Ярослава Мудрого та інститут держуправління у Харкові. В юридичній практиці — з 2000 року. Спеціалізувався на кримінальних процесах. Викладав в університеті внутрішніх справ.

З 2015 року Гунченко разом з групою інших адвокатів представляв інтереси Харківського міського голови Геннадія Кернеса, якого обвинуватили у побитті та викраденні двох харків’ян у період Євромайдану. Розгляд цієї справи триває й досі, після смерті Кернеса.

Про причини смерті не повідомляється, друзі в соцмережах пишуть що останні 4 дні він перестав виходити на зв’язок

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