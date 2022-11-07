ЄС зробить все, щоб не дати Ірану постачати зброю до РФ, – Стано

На Тегеран чекатимуть наслідки за постачання зброї до Москви.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив спікер зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ

“Яке б військове обладнання не постачалося до Росії – це неприйнятно, і будуть наслідки, якщо держави-члени матимуть достатньо доказів, що це триває”, – зазначив європейський чиновник.

Таким чином він відповів на питання щодо потенційних наслідків для Ірану в разі постачання РФ ракет малої та середньої дальності.

“Це стосується і дронів, і тренерів. Я можу знову згадати заяву G7, яка конкретно стосується тренерів та іранських дронів. Але всі інші поставки зброї, які використовуються в цій незаконній агресії… будуть вважатися підтримкою цієї незаконної агресії, і будуть необхідні наслідки”, – підсумував Стано.

Агентство Телевидения Новости