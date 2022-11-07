В Україні планують перевіряти переселенців за місцем їхньої реєстрації

Внутрішньо переміщених осіб перевірять за місцем їхньої реєстрації і в разі їхньої відсутності соцвиплати будуть припинені.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі телемарафону.

“Враховуючи велику кількість звернень і від правоохоронних органів, і від представників місць, де розміщені ВПО, про те, що частина переселенців не перебуває за місцем фактичної реєстрації, ми запроваджуємо систему перевірок за ризик-орієнтованим принципом. Ми хочемо зрозуміти, яким чином виконується норма законодавства стосовно інформування державних органів про переміщення таких осіб”, – зазначив Музиченко.

Він нагадав, що законодавством передбачено те, що внутрішньо переміщені особи повинні інформувати відповідні органи про зміну місця перебування або про повернення до місць постійного проживання.

Агентство Телевидения Новости