Міноборони Великобританії повідомило, чому рф не може досягти переваги в небі над Україною

У зв’язку із поганою підготовкою особового складу, втратою досвідчених екіпажів та низку інших проблем російська федерація в найближчі місяці навряд чи здобуде перевагу в повітрі на війні проти України.

Про це йдеться у зведенні розвідки, опублікованому Міністерством оборони Великобританії у соціальній мережі Twitter.

Як зазначається, 3 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росія втратила в Україні понад удвічі більше літаків, ніж у радянсько-афганській війні. Це 278 втрачених літаків рф в Україні проти 119 літаків в Афганістані.

«Хоча ми не можемо перевірити ці цифри незалежно, відсутність у росії переваги в повітрі, що триває, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком надання безпосередньої авіаційної підтримки в щільних зонах протиповітряної оборони. Навряд чи це зміниться у найближчі кілька місяців», — заявили у британській розвідці.

Втрати літаків росії, ймовірно, значно перевищують можливості рф з виробництва нових корпусів. А час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше знижує можливості рф з відновлення бойової авіації.

Агентство Телевидения Новости