У Харкові тепловики виготовляють буржуйки для пунктів обігріву

КП «Харківські теплові мережі» планує обладнати 80 пунктів обігріву для містян та 41 – для власних співробітників, які мають виконувати свою роботу за будь-яких умов.

Начальник управління ремонтів ХТМ Рагуф Мамедов зазначив, що цю роботу управління виконує паралельно до своїх основних обов’язків. Розробив модель пічки-буржуйки старший майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко. Він виконав креслення, після чого зварив кілька штук у вихідні. Одна пічка вже встановлена ​​у пункті обігріву. Вона важить 70 кг, стоїть на великих ніжках, щоб можна було використовувати на будь-якій підлозі, оснащена ручками. На плоскій поверхні можна готувати їжу.

Корпус пічки виготовляють зі старих труб з металлу 6 мм завтовшки, що відслужили свій термін під землею.Також на ХТМ заготовляють тверде паливо і виготовляють лавки для пунктів обігріву. У деревообробному цеху лише за добу виготовили 30 лав.

Агентство Телевидения Новости