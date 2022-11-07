Комісія ООН підтвердила факти численних воєнних злочинів рф в Україні

Міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні встановила факти вчинення російськими військовими численних воєнних злочинів – страт, тортур, викрадень, розстрілів біженців.Як повідомляє Luxembourg Times, про це заявив голова комісії Ерік Мьосе.«На основі наших розслідувань ми встановили велику кількість воєнних злочинів, порушень прав людини та порушень міжнародного гуманітарного права», – сказав він.

Ця комісія вже опублікувала звіт про перші два місяці війни та продовжує дослідження в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. У ньому задокументовано «страти без належного судового розгляду», а також тортури, викрадення та напади на цивільних осіб, які втікали.

«Перш за все ми були вражені великою кількістю страт і попередніх ув’язнень», – сказав Мьосе. Він також зазначив, що зараз комісія розслідує повідомлення про примусову депортацію українців до росії.

«Що стосується депортацій, то вони є предметом нашого подальшого детального дослідження – особливо російські фільтраційні табори та цілеспрямовані депортації», – зазначив очільник комісії ООН.

За його словами, наразі до відповідальності за злочини, вчинені російськими військовими після початку повномасштабного вторгнення в Україну, притягнено 9 осіб. Він також прокоментував можливість притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні президента рф володимира путіна.

«Говорячи узагальнено, це може бути національна, наприклад, українська, або міжнародна процедура. А прийняття до розгляду наших рекомендацій залежить від Ради ООН з прав людини», – сказав Мьосе.

Нагадаємо, 14-15 липня у Гаазі (Нідерланди), відбулася міжнародна конференція з координації зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на розслідування злочинів, скоєних росією в Україні, та забезпечення правосуддя.

Агентство Телевидения Новости