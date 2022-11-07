Поблизу окупованого Маріуполя виявлено понад 1500 нових могил, — ЗМІ

Про це пише BBC News з посиланням на британський Центр інформаційної стійкості (CIR).

Проаналізувавши супутникові знімки, опубліковані компанією Maxar Technologies, експерти CIR дійшли висновку, що з червня поблизу Маріуполя з’явилося понад 1500 нових могил. Станом на початок літа, CIR виявили близько 3100 поховань.

Місця масових поховань тіл загиблих розташовані в населених пунктах Старий Крим, Мангуш і Виноградне.

Експерти CIR заявили, що з початку повномасштабного вторгнення поблизу Маріуполя з’явилося загалом не менше ніж 4600 могил.

При цьому вони підкреслили, що не впевнені, що в кожній могилі може бути поховано одне тіло.

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