Як протидіяти іранським ракетам: у ЗСУ заявили що готові до нових поставок

Росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет, повідомив прес-секретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він заявив, що немає інформації про кількість ракет, але вже зрозуміло, що це зброя з дальністю 300 та 700 кілометрів.

Юрій Ігнат зазначає, що кращий варіант розв’язання цієї проблеми — знищення ракет у місці їхнього запуску.

“В принципі, нічого нового для України не створюють (іранські ракети. — Ред.), бо є “Іскандери”, які росія застосовує з першого дня війни, а це також балістика. Але це нова загроза, як і Shahed. На балістичні ракети потрібно реагувати, потрібно знищувати там, мабуть, звідки їх запускають, тому що з балістикою у нас немає ефективних засобів боротьби, крім знищення фізичного на стадії запуску. Таким чином, думаю, що вище військове керівництво і наші партнери вже над цим питанням працюють, шукають ефективні шляхи протидії цим новим загрозам”, — зазначив він.

За його словами, Головне управління розвідки Міноборони України має більше інформації щодо ситуації з передачею Іраном ракет рф. Зокрема, з українською розвідкою діляться інформацією міжнародні партнери.

Ігнат наголошує, що про ракети іранські, які потенційно можуть бути передані росії, немає інформації. Зокрема про те, якою влучною є ця зброя.

“Іран її зробив порівняно недавно, у 2000-ні роки. Та, яка до 300 км дальності, і та, яка до 700 км, — це ще розробки радянських часів, які Іран отримав від росії і дещо модернізував… Інформації щодо влучності й ефективності цих ракет поки немає. Будемо сподіватися, що не така страшна ця зброя. Але загроза є, і потрібно їй протидіяти”, — підсумував Ігнат.

Раніше українська розвідка отримала інформацію про місце зберігання та обслуговування ракет у рф. Російські військові для цього використовують території АЕС та підприємств.

За інформацією розвідників, впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства “Курскатоменергоремонт” в районі селища Іваніно Курської області представники зс рф завозили ракети до комплексів С-300.

Також наприкінці жовтня було помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран надасть росії 200 бойових дронів. Відомо, що на початку листопада планується відправка з Ірану до рф партії безпілотників Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

Агентство Телевидения Новости