На Харківщині під час розмінування отримав травми сапер

Сьогодні під час виконання робіт з розмінування території Харківщини стався підрив, в наслідок якого постраждав наш начальник відділення піротехнічних робіт лейтенант служби цивільного захисту Сергій Молчанов. Про це повідомляє Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Внаслідок підриву піротехнік отримав вибухово-осколкове поранення: травматична ампутація правої стопи. Осколкове поранення м’яких тканин правого плеча та голови. Наразі постраждалий знаходиться у лікарні, його стан – середньої важкості.

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