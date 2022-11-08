У Харкові дві людини підірвались на мінах, ворог обстрілює деокуповані території
По області окупанти обстрілювали населені пункти Куп’янського та Чугуївського району.
Близько 13 години у Дворічанській громаді в результаті обстрілу горів дах приватного житлового будинку. Постраждалих немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов У Вовчанській громаді Чугуївського району внаслідок обстрілів росіян пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних домоволодінь.
Мінна небезпека в області залишається високою.
При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого медики оцінюють як важкий. У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи, стан важкий.
Закликаємо громадян бути обачними: не ходіть по лісосмугах, полях, чагарниках. Ворог мінував і приватні будинки, об’єкти соціальної інфраструктури. Процес розмінування на Харківщині триває, говорять в ХОВА
Віримо в наші ЗСУ, які щодня дають відсіч російським окупантам, та Перомогу!