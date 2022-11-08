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У Харкові дві людини підірвались на мінах, ворог обстрілює деокуповані території

У Харкові дві людини підірвались на мінах, ворог обстрілює деокуповані території

По області окупанти обстрілювали населені пункти Куп’янського та Чугуївського району.

Близько 13 години у Дворічанській громаді в результаті обстрілу горів дах приватного житлового будинку. Постраждалих немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов У Вовчанській громаді Чугуївського району внаслідок обстрілів росіян пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних домоволодінь.

Мінна небезпека в області залишається високою.

При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна, стан пораненого медики оцінюють як важкий. У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи, стан важкий.

Закликаємо громадян бути обачними: не ходіть по лісосмугах, полях, чагарниках. Ворог мінував і приватні будинки, об’єкти соціальної інфраструктури. Процес розмінування на Харківщині триває, говорять в ХОВА

Віримо в наші ЗСУ, які щодня дають відсіч російським окупантам, та Перомогу!

Агентство Телевидения Новости

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