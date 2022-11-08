Підірвані дамби, вигорілі сотні км лісів: військові показали звільнену від окупантів Харківщину

Військові Збройних сил показали, що залишив після себе “рускій мір” у Харківській області.

Його сняли та опублікували сили тероборони ЗСУ

На відео військові показали звільнені від росіян території Слобожанщини.

“Так зараз виглядає Оскільське водосховище на Харківщині. Тікаючи від Збройних сил України, росіяни підірвали шлюзи на дамбі, йдеться на відео

Вигорілі сотні квадратних кілометрів лісу, спалена бронетехніка. Це те, що залишив після себе “рускій мір”.

Агентство Телевидения Новости