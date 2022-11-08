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У Харкові призупинено рух метро
Як повідомили в КП “Харківській метрополітен” це тимчасова міра. Знову виникли проблеми з електроенергією. Про відновлення роботи підземки буде повідомлено додатково
Як повідомили в КП “Харківській метрополітен” це тимчасова міра. Знову виникли проблеми з електроенергією. Про відновлення роботи підземки буде повідомлено додатково
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