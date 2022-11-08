Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:38
Просмотров: 66

РФ укріплює позиції, щоб запобігти швидкому просуванню ЗСУ – розвідка Британії

РФ укріплює позиції, щоб запобігти швидкому просуванню ЗСУ – розвідка Британії

Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за поточною лінією фронту, щоб запобігти будь-якому швидкому просуванню України в разі прориву.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії у вівторок, пише “Європейська правда“.

Зокрема, Росія почала будівництво оборонних споруд навколо Маріуполя. Для цього два заводи виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як “зуби дракона”.

“Ймовірно, “зуби дракона” встановлені між Маріуполем і селом Нікольське; і на північ від Маріуполя до села Старий Крим. Маріуполь є частиною російського “сухопутного мосту” з Росії до Криму. “Зуби дракона” додатково відправили для підготовки оборонних укріплень в окупованих Запорізькій та Херсонській областях”, – йдеться в огляді.

Росія укріплює свої позиції по усіх районах окупації. 19 жовтня 2022 року власник групи Вагнера Євгеній Пригожин заявив про будівництво укріпленої оборонної “лінії Вагнера” в окупованій Росією Луганській області.

“Ця діяльність свідчить про те, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за поточною лінією фронту, щоб, ймовірно, запобігти будь-якому швидкому просуванню України в разі прориву”, – йдеться в огляді.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 